شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الجامعات بالمحافظات يتقدمون «ماراثون» للدراجات تحت شعار «معًا ضد الإرهاب»‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجامعات إقبالًا كبيرًا من الطلاب في ثانى أيام الدراسة للعام الجامعى الجديد ٢٠١٩-٢٠٢٠، وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتظام الدراسة بكليات الجامعة من اليوم الأول، مشيرًا إلى أن الكليات استقبلت طلابها لتعريفهم بالأنشطة المختلفة، وعقد لقاءات مع الطلاب الجدد لشرح نظام الدراسة بالكليات.

وطالب الخشت عمداء الكليات بفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشكلاتهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحًا أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الفنية والرياضية والثقافية، وقال إن الجامعة تستضيف، ضمن الموسم الثقافى والفنى للعام الدراسى الجديد، قامات ثقافية وفنية بهدف تنمية القدرات الحوارية للطلاب وتوسيع مداركهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والارتقاء بذوقهم، مؤكدًا أن هدف الجامعة بناء شخصية الطلاب للتفاعل مع قضايا المجتمع والمشاركة في خدمة وطنهم.

وشارك الخشت طلاب كلية التربية النوعية أعمال تجميل أسوار الجامعة والمدن الجامعية والمنطقة المحيطة بها، كمرحلة أولى من خطة الأنشطة الفنية للجامعة هذا العام، تحت شعار «الفن في الشارع».

في سياق متصل، نظمت كلية الإعلام بالجامعة احتفالية ثقافية وفنية بحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية، إن الكلية تتسم بطابع خاص من حيث إمكاناتها وطاقاتها وعلى الطلاب استثمار مكانة الكلية وإمكاناتها، مشيرة إلى أن الكلية تمتلك أحدث استديوهات للإذاعة والتليفزيون وتصدر صحيفة أسبوعية (صوت الجامعة) يحررها الطلاب، وتمتلك معامل متطورة في مجال العلاقات العامة والإعلان واللغات.

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وفى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رحب الدكتور محمود السعيد، عميد الكلية، بالطلاب الجدد والقدامى خلال الاحتفالية التي نظمتها الكلية لاستقبال الطلاب بحضور أعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها اهتمام الكلية بالأنشطة الطلابية التي تساهم في صقل وعى الطلاب وتنمية مهاراتهم وإعدادهم للمستقبل.

وفى جامعة عين شمس، أكد الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، أن كل العاملين بذلوا الجهد الكبير لضمان الانتظام التام للدراسة من أول يوم دراسى، مع ضمان التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجداول الدراسية خلال العام الدراسى الجديد، وأضاف أننا نطمح في الاستمرار في عمليات تجميل وتطوير الجامعة خلال العام الدراسى دون إحداث إرباك لسير العملية الدراسية متمنيًا للجميع عاما دراسيا ناجحا، حيث تم دهان 60% من المدن الجامعية بالجهود الذاتية.

وفى المحافظات، قاد رؤساء الجامعات ماراثون للدراجات عقب تحية العلم، بمشاركة عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، أمس. في قنا، قاد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، الماراثون الذي نظمته الجامعة وطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون وبحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، وذلك تشجيعًا لاستخدام الدراجات كوسيلة للتنقل داخل وخارج الجامعة وتماشياً مع خطة وزارة التعليم العالى.

وأكد غرباوى أن الهدف من تنظيم سباق الدراجات الهوائية هو تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة الرياضة والتى تعمل على رفع اللياقة البدنية لدى الطلاب، لافتًا إلى حرص إدارة الجامعة على تنوع الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسى.

وفى بنى سويف، شارك الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، عقب أدائه تحية العلم مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، في ماراثون الدراجات الذي شارك فيه أكثر من 1000 طالب، داخل كليات الجامعة، والتقط الطلاب والطالبات الصور التذكارية بنظام السيلفى مع رئيس الجامعة، أثناء ركوبه الدراجة، وقام بالمرور داخل الحرم الجامعى على عدد من الكليات، مستقلًا الدراجة بدلا من سيارته.

وفى الشرقية، شهدت جامعة الزقازيق تنظيم ماراثون للدراجات، بقيادة الدكتور عثمان، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة مرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، في اليوم الأول لبدء الدراسة تحت شعار «معًا ضد التطرف والإرهاب».