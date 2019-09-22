شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تطلق ماراثون للدراجات تزامنًا مع مبادرة «دراجة لكل طالب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جامعة أسيوط ماراثون للدرجات بالزى الرياضي، بقيادة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال محمد على، عميد كلية التربية الرياضية وحشد من طلاب الجامعة من مختلف الكليات.

وقال «غريب» إن ماراثون الدراجات يأتي في إطار تفعيل إدارة الجامعة لمبادرة وزارة التعليم العالي بعنوان «دراجة لكل طالب»، وهي مبادرة رياضية على مستوى الجامعات المصرية تهدف إلى تشجيع طلاب الجامعة على ممارسة رياضة ركوب الدراجات واستخدامها كوسيلة شخصية غير مكلفة للانتقال لما لها من مميزات في الحد من تلوث البيئة ورفع اللياقة البدنية للطلاب وللأفراد بوجه عام من جميع الأعمار.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الماراثون انطلق من أمام المبنى الإداري للجامعة ليجوب مختلف أنحاء الحرم الجامعي لمدة 30 دقيقة.