شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: توصيل الصرف الصحي لـ42.4% من سكان الريف في 30 يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تقوم وزارة الإسكان بتنفيذها في الفترة الحالية في قطاعات المرافق، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والإسكان الاجتماعي، حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني للوزير.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، الموقف التنفيذي الخاص بالمشروع القومي لصرف صحي المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، موضحاً أن المناطق الريفية المخدومة يقطن بها 19 مليون نسمة وهو ما يُمثل 37.5% من سكان الريف، مُضيفاً أنه من المُخطط الانتهاء حتى نهاية يونيو 2020 من خدمة الصرف الصحي لعدد 179 منطقة ريفية جديدة يقطن بها 21 مليون وخمسمائة ألف نسمة، لتصبح النسبة 42.4% من عدد سكان الريف.

وفي هذا الصدد، نوه وزير الإسكان خلال اللقاء إلى أن العام المالي 2018/2019، شهد انتهاء كل من «الهيئة القومية، والجهاز التنفيذي، والشركة القابضة» من توصيل الصرف الصحي إلى 152 منطقة ريفية حتى 30/6/2019، مُضيفاً أنه من المُقرر أن يشهد العام المالي 2019/2020 الانتهاء من الصرف الصحي إلى 179 منطقة ريفية حتى نهاية 30/6/2020.

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وكلف الدكتور مصطفي مدبولي بالتنسيق بشأن القرى التي سيتم العمل بها في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية «حياة كريمة» في مشروع الصرف الصحي بحيث توضع هذه القرى على أجندة الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة بها.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان الموقف التنفيذي الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تم وجار تنفيذ 700 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذي، وسرعة تسليم المستحقين.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه بالنسبة لتطوير المناطق العشوائية فإن الفترة من 6/2014 وحتى 9/2019 شهدت الانتهاء من تطوير 192 منطقة من المناطق غير الآمنة تتضمن 105672 وحدة، فضلاً عن 165 منطقة تضم 115970 وحدة جار تنفيذها، ويأتي ما سبق بتكلفة مالية تصل إلى 31 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه جار تنفيذ مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة في 18 منطقة في محافظة القاهرة، وفي 5 مناطق في محافظة الإسكندرية، وفي 5 مناطق في محافظة أسوان، وفي 4 مناطق في محافظة البحر الأحمر، وفي 3 مناطق في محافظة الجيزة، وفي 3 مناطق في محافظة جنوب سيناء، ومنطقتين بمحافظة دمياط، ومنطقتين بمحافظة الوادي الجديد، وفي منطقة بمحافظة القليوبية، وفي منطقة بمحافظة بورسعيد، وفي منطقة بمحافظة الإسماعيلية، وفي منطقة بمحافظة مطروح، ومنطقة بمحافظة الغربية.