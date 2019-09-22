شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: جارٍ تنفيذ خطة النهوض بقطاع الغزل والنسيج بالشركات التابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال لقاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، خطة النهوض بقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة وتطوير منظومة القطن المصري، بهدف توفير مدخلات ذات جودة عالية للقطاع الخاص الذي يعمل في مجال الملابس الجاهزة أو التصدير.

وأشار «توفيق» إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، لتطوير منظومة زراعة وتجارة القطن انبثقت عنها لجنة تنفيذية لصياغة منظومة تجارة القطن الجديدة من خلال البيع بالمزاد وفقا للأسعار العالمية، وقد بدأ تطبيقها تجريبيا في محافظتي الفيوم وبنى سويف لموسم 2019.

أما فيما يخص تطوير الصناعة من الخليج إلى التجهيز، لتوفير مدخلات ذات جودة عالية لصناعة الملابس الجاهزة، فقد أوضح الوزير أنه بالنسبة للمحالج فإن الخطة تتضمن دمج 25 محلجا ليصبح عددها 11 محلجا يجري التعاقد عليها والانتهاء من تركيبها خلال 3 سنوات للعمل بتكنولوجيا حديثة تحقق جودة عالية وبطاقة إنتاجية نحو 3 أضعاف الطاقة الحالية وتوفر في استهلاك الطاقة.. وبالفعل تم الانتهاء من تركيب وتقييم أداء أول محلج مطور بمحافظة الفيوم، على أن يتم استغلال أراضي 14 محلجا قديما بعد تغيير استخدامها لتمويل التطوير وسداد المديونيات التاريخية للقطاع.

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وأضاف أن الخطة تشمل تطوير صناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز حيث تم التعاقد على توريد أحدث الماكينات والمعدات من كبرى الشركات في العالم، مع تحديد ثلاث شركات لتصبح مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة على أن تتخصص باقي الشركات في مرحلة تصنيع معينة أو منتجات تستهدف فئة معينة، إلى جانب تخصيص ثلاثة مراكز للتصدير.

وأشار إلى الاستعانة باستشاريين متخصصين، حيث تم التعاقد مع استشاري عام لتنفيذ هذه الخطة وهو الاستشاري العالمي وارنر الذي قام بعمل دراسة الجدوى لخطة التطوير للإشراف على ومتابعة تنفيذ هذه الخطة وكذلك المساعدة في اختيار ومتابعة الاستشاريين المحليين في مجالات التنفيذ المختلفة بالتعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التي يتبعها هذه الشركات موضع التطوير.

كما يجري الترسية على استشاري مالي للمشروع وآخر لتنمية الموارد البشرية، وأيضا تم التعاقد مع استشاري هندسي للأعمال الإنشائية لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع وتقدير الاحتياجات اللازمة لتطويرها وإعداد الرسومات الهندسية للمصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والإشراف على أعمال تطوير البنية التحتية والإنشاءات التي سيقوم بها مقاولو التنفيذ حتى تركيب الآلات الجديدة.

كما أشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن إنشاء وحدة للتسويق المركزي والتصدير بالشركة القابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة وبحث فرص التوسع في أسواق ومنتجات جديدة محليا وعالميا، إلى جانب إجراءات ميكنة نظم العمل بالشركات ضمن خطة الوزارة لتطبيق برنامج إدارة موارد الشركات ERP.

أما عن تأهيل العنصر البشري، فقد أكد سيادته على تخصيص مبلغ نحو 700 مليون جنيه لتدريب العمالة على استخدام المعدات الجديدة لتحقيق أفضل إنتاجية، فضلا عن تأهيل مركز للتدريب الفنى أو أكثر بمساعدة الشركات الواردة للمعدات الحديثة.