شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً ببدء الدراسة في فرع الأكاديمية العربية.. إفطار جماعي بـ«العلمين الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إفطارًا جماعيًا للطلاب، احتفالاً بأول يوم دراسى بالفرع الجديد للأكاديمية بمدينة العلمين.

تبلغ مساحة فرع الأكاديمية العربية الذي يعد أول مبني تعليمي يجري تشغيله بالعلمين الجديدة نحو 62 فدانًا، ويضم 12 كلية، و34 مبنى تضم مبانى«الكليات، الإقامة، المبنى الرئيسى، مركز الإبداع، المكتبة، الكافيتريات».

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وتشمل الدراسة بالفرع الجديد، مجالات النقل البحرى والهندسة والتكنولوجيا، خاصةً «الميكانيكا، الطاقة، العمارة، الإنشاءات»، فضلاً عن الصيدلة وطب الأسنان والإدارة واللوجستيات والنقل والآثار الغارقة ضمن المرحلة الثانية والثالثة.

ووصف عبدالغفار، افتتاح الفرع الجديد باللحظة التاريخية، قائلا:«تكتسب الأكاديمية قوتها منذ تأسيسها من أكثر من 45 عاما من عناصر عديدة أهمها دعم وتبادل الثقافات والخبرات العربية والشراكات التعليمية الدولية لإثراء التعليم العالي والبحث العلمي».

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية، أنه يجرى توفير اعتمادات دولية لخريجيها مثل «ABET- RIBA- ZEvA» بما يمكنهم من التنافس في السوق الدولي، مشيرًا إلى أن الأكاديمية ستوفر خدمات إستشارية بالمنطقة بمختلف المجالات العلمية والفنية التي تتميز بها الأكاديمية محليا وإقليميا.