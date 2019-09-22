شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري يُحذر من الانسياق وراء صفحات تدعي تبعيتها للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، بيانًا بشأن انتشار بعض الصفحات التي تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك».
ونص البيان أنه: «في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الإجتماعي.. تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كل البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على [فيسبوك- تويتر] هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة».
وأضاف البيان: «تهيب القوات المسلحة بكل وسائل الإعلام وجموع المواطنين عدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة».
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