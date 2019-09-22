شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يؤيد القيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والعديد من النقابات بيانًا لتأييد القيادة السياسية.

والنقابات هي النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، والنقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية والنقابة العامة لعمال التجارة والاتحاد العام لشباب العمال والنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي.

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وجاء بالبيان أن «مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يستنكرون كل محاولات القوى السياسية المدعومة من منظمات حقوقية مشبوهة أو من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لهدم الجهود الأخيرة لمؤسسات الدولة للارتقاء بأوضاع محدودي الدخل والمهمشين».

ويؤكد الاتحاد العام على دعم تحالف الأحزاب المصرية لكشف مخططات أعضاء حزبي (الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي)، لاستقطاب شباب الوطن لصالح جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية.

وأخيرًا «يؤكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على دعمه لكافة مؤسسات الدولة وبالأخص وزارتى (الدفاع – الداخلية) لتحقيق أمن واستقرار البلاد».