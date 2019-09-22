شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «معًا ضد الإرهاب».. رئيس جامعة الزقازيق يقود ماراثون للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جامعة الزقازيق ماراثون للدراجات، بقيادة الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة مرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، في اليوم الأول لبدء الدراسة تحت شعار «معًا ضد التطرف والإرهاب»، بمشاركة أكثر من 40 عضوا من أعضاء هيئة التدريس.

وقال «شعلان» إن الهدف من تنظيم السباق تكثيف الاهتمام بالأنشطة التفاعلية هو تفعيل النشاط الرياضى، بجانب النشاط الأكاديمى داخل الجامعة، ولحث الطلاب والطالبات على المشاركة الفعالة والتنافسية فيما بينهم.