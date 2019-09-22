شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل 6 عمال بـ«استثمار الإسماعيلية» بتهمة «التجمهر».. والنيابة تستأنف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر القاضي الجزئي لمركز الإسماعيلية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 6 من عمال استثمار الإسماعيلية بكفالة 1000 جنية لكل متهم، وقررت نيابة المركز استئناف القرار وتحديد جلسة غد الاثنين، لنظر القرار أمام قاضي المعارضات.

وكان قد أمر المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات الأمن الوطني وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، ثم تم حبسهم 15 يومًا قبل صدور قرار اليوم.

ووجهت النيابة العامة خلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد سمير، مدير نيابة مركز الإسماعيلية، للمتهمين تهم قطع الطريق العام والتجمهر واستخدام تدابير غير مشروعة.

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وكانت قد ألقت قوات الشرطة القبض على 6 بينهم سيدتان يوم الاثنين الماضي، بعد قطع طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي.

ودخل عمال منطقة استثمار الإسماعيلية في إضراب عن العمل منذ السبت قبل الماضي، استمر حتى يوم الأربعاء لليوم الخامس على التوالي لمطالبتهم بتعديل الرواتب والبدلات وعادوا للعمل يوم الخميس.

وشمل الإضراب الذي بدأ السبت مصانع الهندية والبتراء وفيلوسيتي وشركة قناة السويس.

وطالب العاملون بتعديل الرواتب وبدل غلاء المعيشة وتعديل قيمة الأرباح السنوية وبدلات الانتظام والسهرات ووجبات الغذاء.