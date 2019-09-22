شكرا لقرائتكم خبر عن «الأجانب اشتروا والمصريون باعوا».. البورصة تخسر 36 مليار جنيه في جلسة بداية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد خلال تعاملات، الأحد، في جلسة بداية الأسبوع، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 36 مليار جنيه، مغلقا عند 702.3 مليار جنيه.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، بعد انخفاض مؤشر EGX100، بنسبة 5%، قبل أن يواصل الهبوط حتى نهاية الجلسة.

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وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 5.3%، ليبلغ مستوى 13958 نقطة، ومالت مؤشرات السوق الثانوية للانخفاض، حيث سجل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة انخفاضا بنحو 5.66%، ليغلق عند مستوى 509 نقاط، فيما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 5.68%، ليصل إلى مستوى 1358 نقطة.

وارتفعت أسهم 3 شركات خلال الجلسة، بينما انخفض 157 سهما، وظل 19 دون تغيير.

وسجلت إجمالي قيم التداولات نحو 1.238 مليار جنيه، بكمية تداول نحو 243 مليون ورقة منفذة على 26.154 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء، مسجلين صافي شراء بلغ 182.26 مليون جنيه للأجانب، و59.9 مليون جنيه للعرب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع، مسجلين صافي بيع بلغ 242.2 مليون جنيه.