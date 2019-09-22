شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يفتتح الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، بالتزامن مع العام الدراسي الجامعي الجديد.

وأشار «عبدالغفار» إلى اهتمام القيادة السياسية بالجامعات التكنولوجية، لافتا إلى أنها تمثل تطورًا نوعيًا في مسار التعليم الفني في مصر، من خلال دورها المنتظر في إكساب طلاب التعليم الفني المهارات اللازمة على المستويين العملي والعلمي لمواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأضاف «عبدالغفار» أن أهمية الجامعة التكنولوجية تتمثل في تحسين النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى «الدبلومات»، وما يخضع تحتها من شهادات، فضلاً عن رفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصّصات جديدة تتطلبها سوق العمل، موضحًا أن رؤية الجامعة ورسالتها تتمثل في تقديم تعليم تكنولوجى متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية.

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تفقّد «عبدالغفار» الجامعة، كما أجاب على استفسارات أولياء الأمور والطلاب، مؤكدًا على أن الطالب سيجد فرصة عمل قبل تخرجه من الجامعة.

وأشار الوزير إلى أن تكلفة المنشآت والتجهيزات بالجامعات التكنولوجية الثلاثة بالقاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا تبلغ حوالى مليار جنيه، مضيفًا أنه جار العمل على ضم المجمعات التكنولوجية والكليات التكنولوجية التي تتوافر فيها الشروط والضوابط التي تمكنها لتكون أفرع للجامعات التكنولوجية.

يذكر أن الوزير قام بزيارة معامل الطاقة المتجددة، وأساسيات الكهرباء والالكترونيات والدوائر الكهربائية، والكمبيوتر، والنيوماتيك والهيدروليك، والفيزياء، بالإضافة إلى ورشة ماكينة القطع الرقمية، وملعب متعدد الأغراض، وعدد ٦ قاعات دراسية مجهزة بأجهزة العرض، وصالات الرسم الهندسي.

جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية تمنح درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، فيما ستبدأ الدراسة في ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة- قويسنا – بني سويف) مع بداية العام الدراسي الجديد هذا العام للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني وطلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا اختبارات القبول.