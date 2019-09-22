شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التدريب على 9 مهن بـ4 مراكز بـ«القوى العاملة» بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية القوى العاملة بالدقهلية، الأحد، فتح باب التقدم للتدريب المهني ذكورا وإناثاً مجانا، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل و30 يونيو 2020.

وقال أحمد القللي، وكيل الوزارة مدير المديرية، إن قبول الطلبات بمقر المديرية، وذلك للتدريب بمراكز تدريب المنزلة، وأجا، وميت غمر، والسنبلاوين، على مهن صيانة الحاسب الآلي، وتفصيل الملابس، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة المحمول، وميكانيكا السيارات، والتكييف والتبريد، والتجارة اليدوية، ولحام المعادن، وتشغيل ماكينات.

وأضاف أن كل دورة مدتها شهرين، لمدة 5 أيام في الأسبوع، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ويحصل المتدرب على 10 جنيها كمصاريف مواصلات عن كل يوم تدريب، ويمنح المتدرب في نهاية الدورة على شهادة تفيد اجتيازه الدورة بنجاح.