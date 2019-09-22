شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه.. افتتاح محطة مياه «الكتكاتة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الأحد، محطة مياه الشرب النقية بقرية «الكتكاتة» بدائرة مركز ساقلتة، بتكلفة بلغت 6 ملايين و500 ألف جنيه، ضمن خطة المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتنمية محافظات الصعيد.

وقال محافظ سوهاج، خلال الافتتاح، إن المحطة الجديدة مُقامة على مساحة 870 مترًا مربعًا، وستعمل بطاقة 2000 متر مكعب يوم، وتخدم 11 ألف نسمة من أهالي قريتى الكتكاتة والعوامية، ونجعى الزراعي والزمراد.

وأكد الأنصاري على العمل بشكل كبير وسريع لاستكمال جميع المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف القرى والمراكز، لافتًا إلى أن العام الحالي سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية المهمة للمواطنين.