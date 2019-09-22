شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الرئيس السيسي في نيويورك اليوم؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدأ نشاطه اليوم بعقد عدة لقاءات ثنائية علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع بعض القادة العرب والأفارقة ومن المنظمات الدولية.

وأضاف «راضي» أن الرئيس يشهد اليوم عقد الجولة الثانية من القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، والتي عقدت جولتها الأولى في القاهرة مارس الماضي؛ وذلك لمتابعة ما تم بحثه والاتفاق عليه خلال القمة الأولى، وكذا تعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلهم الجغرافي وتكامل مصالحهم الاستراتيجية والاقتصادية، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عدداً من البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، ودعم حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة.

وتناقش «القمة» الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، من المقرر أن يجتمع السيد الرئيس في لقاء موسع مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بمشاركة رؤساء أبرز الشركات الأمريكية التجارية العالمية.