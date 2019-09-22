شكرا لقرائتكم خبر عن ضباط بالقوات المسلحة يصطحبون أبناء أحد شهداء الدقهلية إلي المدرسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة انسانية، اصطحب عدد من ضباط القوات المسلحة، الأحد، أبناء الشهيد الملازم مجدي إبراهيم عبدالخالق العجمي، خلال أول يوم دراسى لمدرستهم بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتي تم إطلاق اسم أبيهم عليها تكريما لتضحيته من أجل الوطن.

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حضر الضباط وأبناء الشهيد وعدد من أفراد العائلة والقرية طابور الصباح مع التلاميذ ومدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.

واصطحب اثنان من الضباط أبناء الشهيد إلى فصولهم بالمدرسة والتقطا معهم ومع زملائهم الصور التذكارية داخل الفصل وسط سعادة من أبناء الشهيد.

يذكر أن الشهيد استشهد خلال شهر مارس عام 2019 في عملية إرهابية في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، ووافق الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية والمجلس التنفيذي للمحافظة على إطلاق اسمه على مدرسة البنات الإعدادية بقرية كوم النور.

ضباط بالقوات المسلحة يصطحبون أبناء أحد شهداء الدقهلية إلي المدرسة فى أول يوم دراسى

ضباط بالقوات المسلحة يصطحبون أبناء أحد شهداء الدقهلية إلي المدرسة فى أول يوم دراسى