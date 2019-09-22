شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب التربية النوعية أعمال تجميل أسوار الجامعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، طلاب كلية التربية النوعية، أعمال تجميل وتزيين أسوار الجامعة والمدن الجامعية والمنطقة المحيطة بها، كمرحلة أولى من خطة الأنشطة الفنية للجامعة هذا العام، تحت شعار " الفن فى الشارع".

ووجه رئيس الجامعة، طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، بتنويع الرسومات والجداريات بما يرتقى بالذوق العام لطلاب الجامعة وسكان المنطقة المحيطة.

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وقال الدكتور الخشت، إننا فى حاجة ملحة لتغليب ثقافة السمو والإبداع حتى تتحول إلى قوى تقود الإنسان نحو السلام وصناعة الحضارة، مؤكدًا أن الفن هو البعد الغائب فى عملية الإصلاح، ويجب أن نتوقف عنده طويلًا ونضع له الخطط الاستراتيجية.

يذكر أن الدكتور محمد الخشت، قد أطلق عدة مبادرات فنية وثقافية للطلاب تزامنًا مع بداية العام الدراسى منها مبادرة "الفن فى الشارع"، ومبادرة "خذ كتاب وضع كتاب"، ومبادرة لإطلاق العديد من "نماذج المحاكاة" لرفع مهارات الطلاب السياسية والمجتمعية.