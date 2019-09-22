شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: لا صحة لما أثير حول تحديد رسوم لجمع المخلفات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة البيئة، أنه لا صحة مطلقا لما أثير فى بعض المواقع الإلكترونية عن تصريحات منسوبة إلى وزيرة البيئة تتعلق بتحصيل رسوم شهرية عن جمع القمامة.
وأكدت وزارة البيئة أنه لم تصدر أى تصريحات فى هذا الشأن، خاصة أن ما تقوم به الدولة حاليا هو تجهيز البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ومدافن ورفع كفاءة مصانع التدوير وهو أساس المنظومة الجديده للمخلفات الصلبة البلدية.
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