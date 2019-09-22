شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تتدخل لاستخراج وثيقة سفر لمصرى محتجز بالمستشفى ليستكمل علاجه بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لطلب محمود المهدى، المصرى المقيم فى منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، الذى تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال أول فيديوكونفرانس بمبادرة "اسأل واقترح لايف"، تم استخراج وثيقة سفر للمواطن المصرى "أحمد الدمنهورى" المقيم بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، مريض بالسرطان ومحتجز بالمستشفى وجواز سفره منتهى الصلاحية ويريد العودة إلى مصر لاستكمال علاجه.

وتواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالقنصل المصري بالرياض السفير إيهاب عبدالحميد، لحل أزمة المصرى "أحمد الدمنهورى" وتم استخراج وثيقة سفر خاصة به ليستطيع العودة لمصر لاستكمال علاجه.

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يذكر أن وزارة الهجرة قد تلقت هذه الشكوى عقب تواصلها مع محمود مهدى مصرى مقيم بمنطقة الجوف بالسعودية، عبر الفيديو كونفراس، الذى أوضح أن المشكلة تكمن فى بُعد السفارة عن منطقة الجوف فى شمال المملكة، حيث إنه يشترط حضوره للسفارة لاستخراج الوثيقة البديلة للجواز المنتهى لحين تجديد جواز سفره، وهو ما كان صعب تحقيقه نظرًا لأنه يرقد بالمستشفى.

وتقدمت الجالية المصرية بالجوف بالشكر لوزارة الهجرة، معربين عن سعادتهم وامتنانهم لسرعة تدخلها من أجل حل مشكلة المريض المصرى وإصدار وثيقة سفر له.