شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: تكلفة الجامعات التكنولوجية الثلاث تصل لمليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير االتعليم العالى والبحث العلمى، أن تخصص الجامعات التكنولوجية هو تخصص مهم للغاية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول ليس لديها هذا النوع من التعليم، قائلا لأولياء الأمور: "اطمئنوا فرص العمل مضمونة فى كل دول العالم وليس فقط مصر، وهذا هو المقصد من وراء مشروع الجامعات التكنولوجية".

وأعلن وزير التعليم العالى، خلال افتتاح أول جامعة تكنولوجية فى مصر وهى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن التكلفة المبدئية للجامعات التكنولوجية الثلاث 600 مليون جنيه حتى الآن بدون التجهيزات، قائلا: "إذا أضفنا الأرض والتجهيزات تصل التكلفة إلى مليار جنيه، وهذا الهيكل الجديد بالجامعات التكنولوجية يعطى شكل الجامعة المعروف فى نظام التعليم فى مصر، والجامعات التكنولوجية سيكون لها أفرع فى كل الأماكن، حيث إنه من الممكن ضم المعاهد التكنولوجية والمجمعات التكنولوجية الموجودة بالفعل لهذه الجامعات بعد تأهيلها إذا توفر فيها الشروط والضوابط المطلوبة مثل المجمع التكنولوجى فى المطرية.

وأضاف وزير التعليم العالى، أنه من المهم نقل هذه الصورة للمجتمع، قائلا: "بدأت حكاية الجامعات التكنولوجية عندما كان هناك تصور أنه لا يوجد اهتمام كاف بالتعليم الفنى، والدبلومات الفنية ليس لها نصيب فى التعليم الجامعى، والعالم يعتبر التعليم الفنى قاطرة التنمية فى اقتصاد أى دولة، وهنا كان التفكير فيما تحتاجه مصر من أنواع التعليم التطبيقى الفنى، مثل دول حققت نهضة كبيرة بهذا النوع من التعليم وهى ألمانيا والصين، واعتمدت على هذا النوع من التعليم، والخريجون يقدرون على النهوض بالصناعات وخطط التنمية".

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وتابع الوزير، أنه لم يكن هناك قانونا منظما للجامعات التكنولوجية، مؤكدا أن الوزارة عملت على إنشاء القانون وتم وضع فكرة الجامعات التطبيقية او التكنولوجية وعندما اكتملت الفكرة استهدفت الدولة إنشاء 8 جامعات، قائلا: "بدأنا بـ 3 جامعات تكنولوجية ونتحدث اليوم من داخل الحلم "الجامعة الجديدة" وتم إصدار القانون بعد شرح فكرة هذا النوع من التوجه والتعليم والرئيس السيسى أصدر تعليمات فورية بعد عرض كامل للتخصصات والمستقبل الوظيفى والمسار الجديد للتعليم الفنى والتكنولوجى والتطبيقى".

وأشار الوزير إلى صدر القرار والتصديق على العمل فورا على إنشاء أول 3 جامعات تكنولوجية جديدة، موضحا أن الدراسة بدأت فى هذه الجامعات الثلاث الجديدة اليوم 21 سبتمبر 2019، مؤكدا أن قانون الجامعات التكنولوجية يأتى فى إطار عالمى يتماشى مع النظم العالمية وسيكون هناك توأمة مع جامعات كبيرة على مستوى العالم بدأت ببنى سويف من خلال الكلية الكورية وهناك جامعة من جينيف ستتفقد الجامعة التكنولوجية هنا بعد أيام.