الجريدة الرسمية تنشر قرار حرمان فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية بحرمان سارة سمير محمد عوض الشاعر "فلسطينية الجنسية"، من اكتساب الجنسية المصرية، بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواع أمنية. Advertisements صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.

قرار

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