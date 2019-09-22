بدء التدريب على 9 مهن بـ 4 مراكز بالقوى العاملة فى الدقهلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية القوي العاملة بالدقهلية، فتح باب التقدم للتدريب المهنى ذكور وإناث مجانا، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل و 30 يونيو 2020 .
وقال أحمد القللى، وكيل الوزارة مدير المديرية، إن قبول الطلبات بمقر المديرية، للتدريب بمراكز تدريب المنزلة، وأجا، وميت غمر، والسنبلاوين، علي مهن صيانة الحاسب الآلى، وتفصيل الملابس، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة المحمول، وميكانيكا السيارات، والتكييف والتبريد، والنجارة اليدوية، ولحام المعادن، وتشغيل ماكينات.
وأضاف القللى أن كل دورة مدتها شهرين، لمدة 5 أيام فى الأسبوع، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحا، حتى الثانية بعد الظهر، ويحصل المتدرب على 10 جنيهات كمصاريف مواصلات عن كل يوم تدريب، ويمنح المتدرب فى نهاية الدورة شهادة تفيد النجاح.
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