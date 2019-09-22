شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تزور النصب التذكارى لأحداث 11 سبتمبر بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت اللجنة العليا لتحقيق أهداف الأخوة الإنسانية أمس السبت، النصب التذكارى لأحداث الحادى عشر من سبتمبر التى تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2001، التى تعد واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية التى شهدتها الإنسانية خلال الثمانية عشر عام الماضية، فى إطار اجتماعاتها المنعقدة بمدينة نيويورك الأمريكية.
وخلال الزيارة أكد أعضاء اللجنة أنهم حرصوا منذ اليوم الأول بعد تشكيلها على عقد أولى اجتماعاتها في 11 من سبتمبر من العام الجارى، ليكون رسالة بأن الرغبة فى السلام والتراحم والمحبة والأخوة الإنسانية هى ميثاق عمل اللجنة التى ستمضي وتجتهد فى تحقيقه.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن وجودهم فى هذا النصب التذكارى الذى شُيد من أجل تكريم الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم جراء الهجمات اللاإنسانية، هو بمثابة خطوة لبعث روح الأمل نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل إنسانى أفضل، وصلى جميع أعضاء اللجنة كل بحسب ديانته من أجل كل ضحايا الإرهاب فى العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تزور النصب التذكارى لأحداث 11 سبتمبر بنيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.