شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تزور النصب التذكارى لأحداث 11 سبتمبر بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت اللجنة العليا لتحقيق أهداف الأخوة الإنسانية أمس السبت، النصب التذكارى لأحداث الحادى عشر من سبتمبر التى تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2001، التى تعد واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية التى شهدتها الإنسانية خلال الثمانية عشر عام الماضية، فى إطار اجتماعاتها المنعقدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

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وخلال الزيارة أكد أعضاء اللجنة أنهم حرصوا منذ اليوم الأول بعد تشكيلها على عقد أولى اجتماعاتها في 11 من سبتمبر من العام الجارى، ليكون رسالة بأن الرغبة فى السلام والتراحم والمحبة والأخوة الإنسانية هى ميثاق عمل اللجنة التى ستمضي وتجتهد فى تحقيقه.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن وجودهم فى هذا النصب التذكارى الذى شُيد من أجل تكريم الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم جراء الهجمات اللاإنسانية، هو بمثابة خطوة لبعث روح الأمل نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل إنسانى أفضل، وصلى جميع أعضاء اللجنة كل بحسب ديانته من أجل كل ضحايا الإرهاب فى العالم.