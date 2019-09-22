شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تحل مشكلة مواطن مصرى بالسعودية برفع حظر سفره وتجديد إقامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سابقة تعد الأولى من نوعها، قالت وزارة القوى العاملة، إنه تم تسوية حكم قضائى من المحكمة العامة بالرياض، بإلزام مواطن مصرى بسداد مبلغ 409 آلاف ريال سعودى لصالح الشركة التى كان يعمل بها مندوبا للمبيعات، فضلا تجديد إقامته وبطاقة التأمين الصحى، ورفع الحظر عن سفره حتى يتمكن من استكمال علاجه فى مصر.

وأعلنت وزارة القوي العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، نجح فى حل مشكلة شاب مصرى كان قد تقدم بالتماس يطلب فيه تقديم الدعم والمساعدة للتدخل لحل مشكلته مع شركته، عقب صدور حكم ضده يلزمه بسداد مبلغ 409 آلاف ريال.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بحل مشكلة المواطن، حتى يمكن له تجديد إقامته وبطاقة التأمين الصحى حتى يتمكن من استكمال علاجه الذى يتكلف مبلغ باهظ شهريا، خاصة وأنه بدون عمل منذ فترة كبيرة، فضلا عن مساعدته فى العودة إلى مصر لاستكمال علاجه ورؤية أسرته التى لم يراها منذ أربع سنوات كاملة.

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وأضاف أن الدكتور ياسر غازى، الملحق العمالى، يرافقه المستشار أحمد يوسف نائب القنصل تحركا على الفور ومعهم كافة المستندات التى قدمها المواطن من أحكام قضائية، وتقارير طبية عن حالته الصحية، وتواصلا مع إدارة الشركة لبحث كيفية حل تلك المشكلة الشائكة ودارستها من جميع جوانبها خاصة الإنسانية، ووافقت الشركة علي تجديد إقامة المواطن والتأمين الصحى، فضلا عن رفع الحظر عليه، وتحمل تذكرة السفر للقاهرة فى الموعد الذى حدده، ومغادرته المملكة نظرا لحالته الإنسانية.

وأشار إلى أنه نظرا لانتهاء فترة صلاحية جواز سفره، استجاب الدكتور إيهاب عبد الحميد، قنصل مصر بالرياض على الفور، بتمديد جواز سفر المواطن، فضلا عن عرض حالته على المستشار الطبى بالسفارة لتوفير العلاج على نفقة الدولة عقب وصوله إلى مصر بناء على حالته الصحية والتقارير الطبية المقدمة.

وقدم المواطن شكره للقنصلية المصرية ومكتب التمثيل العمالى ممثلا عن وزارة القوى العاملة لما بذلاه من جهد وتعاون من كافة أفراد البعثة على مدار 9 أشهر كاملة لحل مشكلته ومغادرته، كما قدم الملحق العمالى خالص الشكر لإدارة الشركة لتعاونها البناء فى إنهاء أزمة الشاب وعودته لأسرته بمصر.