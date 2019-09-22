شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو مشروع التنمية المحلية لمواجهة الزيادة السكانية يزورون سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مسئولو مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية، الذى أطلقته وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، زيارة إلى محافظة سوهاج تستمر لمدة يومين، لبناء الدعم الكامل لفريق الوحدة الفرعية بسوهاج والتأكيد على أهداف المشروع.

وأكد وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن المشروع يأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة المشكلة السكانية وينفذ بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للإسكان والمجلس القومى للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في 5محافظات كمرحلة أولى هى المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا باعتبارهم الأعلى في معدلات النمو السكاني ، إضافة إلى محافظة القليوبية كنموذج لأحد المحافظات التي تنفذ برنامج ناجح لضبط النمو السكاني .

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ويقوم فريق عمل المشروع المركزي بالوزارة خلال زيارته لسوهاج اليوم ببناء الدعم الكامل لفريق الوحدات الفرعية بالمحافظات والإشراف على عملية اختيار الشباب المشارك فى المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة ومجموعات العمل وتحديد مهام الشباب فى كل منهما .

كما يقوم فريق عمل المشروع المركزى بالوزارة ايضاً ببناء قدرات فرق العمل بالمجلس القومي للسكان بالمحافظة علي إعداد الخطط السكانية ومؤشرات قياس الأداء وعمل خطة متابعة للربع الأخير من الخطة بما يتضمن أنشطة المتابعة وإعداد التقارير ، بالإضافة الي تحديد الإمكانيات المعلوماتيه لمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات وعمل لقاءات مع فريق عمل الرصد الميداني للتعرف علي احتياجاتهم وسبل الدعم لتحقيق أهداف المشروع .