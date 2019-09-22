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مدير تعليم القاهرة يفتتح المبنى الملحق بمدرسة الهلال الأحمر بالبساتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

افتتح محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، المبنى الجديد والملحق بمدرسة الهلال الأحمر الرسمية لغات التابعة لإدارة البساتين ودار السلام التعليمية، وعدد فصول المدرسة 39 فصل وإجمالى عدد الطلبة 2041. 

 

وتفقد مدير المديرية العملية التعليمية بالمدرسة، مؤكداً على أهمية القراءة خاصة القراءة من الكتب الورقية فهى مصادر المعرفة الصحيحة وضرورة استخدام بنك المعرفة المصري تلك النافذة الرائعة للتعلم والثروة المعرفية. 

 

و أشار عطية بدور المعلم صاحب الرسالة في إثراء ثقافة الطلبة وتوجيههم للسلوك الإيجابي فهو القدوة الحسنة للتحلي بالقيم الأخلاقية ولهم تأثيراً كبيراً فى بناء شخصية الطالب وأوصاه بالطلبة فهم أمانة. 

 

وتفقد مدرسة الإمام الشافعى الابتدائية بمجمع التونسى التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، حيث تفقد الحجرات الدراسية وقاعات رياض الاطفال والسبورات الذكية التى تم تدريب المعليمن عليها والتي تميزت بها المدرسة بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية، وعدد فصول المدرسة 19 فصل وإجمالى عدد الطلبة 1300 طالب وطالبة. 

 

حضر الزيارة عبد العزيز حسن مدير عام الإدارة التعليمية، والمهندسة سهام جلال مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة، واللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين. 

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