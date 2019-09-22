شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: تطبيق "الكارت الذكى" يقضى على الفساد الدفترى والورقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن تطبيق منظومة الكارت الذكى، أحد أهم الخطوات للتحول نحو الزراعة الرقمية، ومنع التلاعب بالأسمدة المدعمة، بالإضافة إلى تقليل جهد ووقت المزارعين فى الحصول على مستحقاتهم، إلى جانب أن هذه المنظومة ستقضى تماما على الفساد الدفترى والورقى وتعمل على إيصال الدعم إلى مستحقيه من المزارعين فعلياً.

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وأضاف نقيب الفلاحين، اليوم الأحد، أن هذه المنظومة ستوفر قاعدة بيانات مدققه لكافة الحيازات الزراعية مما يسهل على الجهات المعنية والرقابة اللازمة واتخاذ القرار السليم، مشير إلى أن تطبيق المنظومة تعد التوجه الحقيقى نحو الزراعة الرقمية.

وأكد نقيب الفلاحين، أنه تم بالفعل طباعة 2.5 مليون بطاقه ذكية منهم، فيما تم تسليم 340 ألف بطاقه ذكية فى المرحلة الأولى بمحافظتى بورسعيد والغربية من إجمالى حيازات المحافظتين حيث يوجد 4146 حيازة بمحافظة، بورسعيد و512.266 حيازه بمحافظة الغربية، لافتا أن الانتهاء من استخدام الحيازات الزراعية الورقيه بمحافظتى المرحلة الأولى سيكون نهاية شهر أكتوبر القادم فيما تبدأ المرحلة الثانية بـ 4 محافظات هى "البحيرة، والشرقية واسيوط ،وسوهاج.