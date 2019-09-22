شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع انتظام الدراسة ويوجه برفع المخلفات بمحيط المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس القاهرة المختلفة في يومها الأول بجميع مراحل الدراسة من خلال غرفة عمليات المحافظة والمرتبطة بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم .

وأكد المحافظ على بدء الدراسة بجميع المدارس بدون أى عقبات أو مشاكل والبالغ عددها 5253 مدرسة لجميع المراحل السنية للتعليم العام والفنى.

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وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بأنه تم تشكيل لجان بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية والموجهين للمرور الدائم على كافة المدارس والتعرف على مشاكلها، كما تم التنبيه على ضرورة الالتزام بطابور الصباح وتحية العلم وعرض إنجازات الدولة والمشروعات القومية بالاذاعة، كما تم التأكيد على تسليم الكتب المدرسية للطلاب من اليوم الأول دون التقيد بسداد المصروفات.

وتابع: بناء على تعليمات المحافظ تم التنسيق مع رؤساء الأحياء بنظافة وتجميل محيط المدارس، وفى حالة وجود أى شكوى من وجود مخالفات أو إشغالات أو مخلفات يتم إخطار غرفة عمليات المحافظة لاتخاذ اللازم فوراً.