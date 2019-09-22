شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية طب بنين القاهرة ويوزع هدايا على الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأحد، يرافقه الدكتور محمود صديق، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور خيرى عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إضافة الى رؤساء الأقسام بالكلية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

وتفقد رئيس الجامعة مدرج الفرقة الأولى وعقد لقاء مفتوحا مع الطلاب الجدد، حثهم خلاله على الانتظام فى دراستهم من اليوم الأول، وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي تردد بين الحين والآخر، والحرص على تحصيل العلم النافع.

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وقدم رئيس جامعة الأزهر بعض الهدايا الرمزية على الطلاب بمناسبة العام الدراسى الجديد، ووجه رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية، عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بضرورة التواجد بين الطلاب والطالبات في المدرجات، والحرص على تذليل أى عقبات تواجههم.

جدير بالذكر أن كلية طب البنين بالقاهرة من الكليات المتميزة حيث كانت فى طليعة الكليات التى تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.