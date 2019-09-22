شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حضور طالبات الصف الثانى الثانوى بالتابلت فى أول يوم دراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد أول يوم دراسى، اليوم الأحد، حضور طالبات الصف الأول الثانوى العام بأجهزة التابلت فى خطوة للاستفادة من المحتوى الرقمى الموجود على بنك المعرفة والتدريب على آلية استخدام الأجهزة منذ بدء العام الدراسى ، والتأكيد على أن التابلت وسيلة مهمة للاستفادة من المحتوى العلمى.

وقال الدكتور محمود الفولى، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن الطالبات حضرن بمدرسة الأورمان الثانوية للبنات بإدارة الدقى التعليمية ومعهن التابلت، للاستفادة من المحتوى الرقمى، كما تم تسليم الطلاب الكتاب الورقى.

كانت الدراسة انطلقت صباح اليوم الأحد الدراسة فى جميع المحافظات، حيث استقبلت قرابة 55 ألف مدرسة ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة فى النظامين الجديد والقديم، فيما تتابع الوزارة وصول واستلام الكتب دون ربطها بالمصروفات الدراسية.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم متابعة انتظام الدراسة فى ضوء تحقيق انضباط ونجاح المنظومة التعليمية للعام الدراسى الجديد، من قبل قيادات المديريات للوقوف على إتمام التجهيزات وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى التأكيد على تسلم الكتب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم.

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ووجهت الوزارة، باتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.