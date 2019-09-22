شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل تخريج الأئمة والوعاظ المصريين من أكاديمية الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، حفل تخريج للأئمة والوعاظ المصريين المتدربين في الدورة رقم (١) بعنوان "الفقه وقضاياه المعاصرة"، التى استمرت لمدة شهر ونصف بمدينة العاشر من رمضان.

أكد الدكتور محمد عيسى، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن الدعوة في هذا العصر لم تعد محصورة في خطبة الجمعة، أو درس يذاع، أو كتاب ينشر، بل أصبح العالم فى حاجة إلى البرامج الإصلاحية الشاملة، وهذا ما تقدمه الأكاديمية للأئمة والوعاظ.

وأوضح أن الدعوة الإسلامية تواجه العديد من التحديات والمعوقات المتنوعة، مؤكدًا أن أكاديمية الأزهر تعمل على تسليح الأئمة والوعاظ بالفكر المستنير، وتدريب الأئمة على المواجهة الفكرية المعاصرة.

من جانبه، أشار الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد لشئون الإعلام والدعوة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن شعوب الأمة الإسلامية تضع آمالها في الأزهر الشريف، ليبين صحيح الدين الإسلامى الحنيف، وتعاليمه السمحة التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال، مبينًا أن هذا ليس من فراغ وإنما يعود لتاريخ الأزهر العريق، وحاضره المشرق فى نشر الدعوة الإسلامية، وحفظ الدين على مدار أكثر من ألف عام.

من جانبهم أشاد الأئمة والوعاظ بدور أكاديمية الأزهر العالمية في تأهيلهم، وصقل مهاراتهم، وإكسابهم الخبراتِ والأساليبَ العَصريّةَ التى ترفع مستواهم العلمى، وتساعدهم على فهم القضايا الفكرية والفقهية المعاصرة.

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