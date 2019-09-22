القوات المسلحة تحذر من صفحات تدعي علاقتها بها- بيان رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت القوات المسلحة المصرية، إنها ليس لها أي علاقة بالصفحات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتدعي تبعيتها للقوات المسلحة.

وأكد العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة تصدر كل البيانات أو المعلومات الخاصة بها، من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحات الرسمية للمتحدث العسكري على (فيسبوك - تويتر) هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وتهيب القوات المسلحة كل وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وللاطلاع على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة اضغط هنا