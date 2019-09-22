رياح ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس أول 48 ساعة في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف ينتهى فلكيا اليوم ويبدأ فصل الخريف لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الاثنين، الذي يشهد حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية.

وأضاف عبدالعال لمصراوي، أن طقس أول أيام فصل الخريف يشهد تراجع درجتين في الحرارة على أغلب الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة خلال لكنها لن تصل إلى حد العاصفة، لافتًا إلى أنها تؤثر على حركة الملاحة في البحر الأحمر والأبيض.

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وتابع: درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ32 درجة، وعلى السواحل الشمالية والغربية تسجل 30 درجة، بينما على مدن الصعيد تتراوح بين 33 وحتى 39 درجة.

وأشار إلى أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة في فترات النهار، حيث تصل لـ90% على السواحل الشمالية، و85% على القاهرة، بينما تصل لـ70% على الصعيد.

أكد عبدالعال، أن الظاهرة الجوية الأكثر تاثيرا خلال الأيام المقبلة تتمثل في ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة على السواحل الشمالية، مع الشبورة المائية في الصباح الباكر.​