"الكثافات والصراع على المقعد الأول".. مشاهد في أول أيام الدراسة بالعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

شهد اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد 2019-2020، إقبالًا كثيفًا من الطلاب بالصفوف الدراسية المختلفة، حيث كانت الكثافة عنوان اليوم الدراسي.

وانطلق العام الدراسي الجديد 2019-2020، اليوم الأحد بجميع محافظات الجمهورية، وانتظم نحو 23 مليون طالب بجميع الصفوف الدراسية بأكثر من 50 ألف مدرسة.

وقالت فاطمة محمد، ولية أمر الطالب سيف يحيى بالصف الرابع الابتدائي بإحدى مدارس القاهرة، إن الكثافة الطلابية هذا العام مرتفعة جدًا، إذ تصل بفصل ابنها لأكثر من 100 طالب، مشيرة إلى أن المدرسة كبيرة جدًا ورغم ذلك يذهب طلاب الصفوف من الأول للثالث الابتدائي خلال الفترة الصباحية، فيما يحضر طلاب الصفوف من الرابع إلى الصف السادس الابتدائي خلال الفترة المسائية، موضحة حاجة الطلاب لمدرسة أخرى مجاورة لاقتسام الكثافات.

وكان وزير التربية والتعليم أكد أن ميزانية الأبنية التعليمية التي تتراوح بين 6 إلى 8 مليار جنيه، لا تكفي سوى لبناء 13 ألف فصل، في ظل احتياج الوزارة لنحو 100 ألف فصل جديد للتغلب على الكثافات، داعيًا رجال الأعمال والمجتمع المدني ممن لديهم أراضي، أو قادرين على بناء مدارس، بمساعدة الدولة.

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واشتكى عدد من أولياء الأمور، من رفض بعض المدارس تسليم الكتب الدراسية للطلاب إلا بعد دفع الرسوم الدراسية، رغم تأكيد الوزارة عدم ربط المصروفات بتسليم الكتب، فيما أكد آخرون رفض بعض مدارس حي الزيتون، ختم استمارات الاشتراك بمترو الأنفاق إلا بعد إحضار إيصال دفع المصروفات.

وحرص عدد من أولياء الأمور على الحضور إلى المدارس في الصباح الباكر، لحجز أماكن لأبنائهم بالصف الأول، تقول مروة إبراهيم، ولية أمر الطالب يوسف وليد بالصف الأول الإعدادي بإحدى مدارس القاهرة:"وصلت المدرسة الساعة 6 صباحًا علشان احجز مكان في المقعد الأول، ابني اتعود على كدا علشان يركز لإن المدرسين بيهتموا بالصفوف الأولى"، ووصفت إقبال أولياء الأمور على الصفوف الأولى بالصراع السنوي.

وفي بعض مدارس إدارة البساتين التعليمية، أصر المعلمون على عدم السماح بالتصارع على الصفوف الأولى، واختاروا ترتيب التلاميذ وفقًا لأطوالهم.

واشتكى عدد من طلاب مدارس السيدة زينب، من عدم وجود مراوح ببعض الفصول، رغم الكثافات وارتفاع درجات الحرارة.