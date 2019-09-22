عبر الكلى.. الإعلان عن طرح أول دواء مصري لعلاج السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

طرحت إحدى شركات الأدوية المحلية، أول دواء مصري لعلاج السكر لا يعمل عن طريق "البنكرياس"، ولكن عن طريق الكلى، لمادة فعالة "امباجليفلوزين مع متفورمين" والذي أثبتت الدراسات العلمية والتجربة فعاليته في خفض مستويات السكر في الدم بصورة جيدة للغاية.

وقالت الدكتورة ابتسام زكريا، أستاذ أمراض الباطنة والسكر في كلية الطب بجامعة القاهرة، إن الدراسات والأبحاث التي تمت على العقار تشير إلى أنه يخفض مستويات السكر عن طريق الكلى، وليس له علاقة بـ"البنكرياس" كغيره من العلاجات.

وأوضحت في تصريحات اليوم الأحد، أن الأبحاث العالمية تؤكد أن الدواء يحمي القلب ويقلل حدوث أمراض شرايين القلب.

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وقال الدكتور شريف الهواري، استشاري أمراض السكر والغدد الصماء والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، إن الدواء الجديد مفيد جدًا لمرضى السكر المصابين بارتفاع ضغط الدم حيث يساعد في خفضه، كما أنه مفيد للغاية لمرضى السكر ممن لديهم وزن زائد لأنه يقلل الوزن بصورة ملحوظة.

وأضاف، أن الدواء هو الخيار الأول لمرضى "تصلب الشرايين" المصابين بمرض السكر، إذ أعلنت جمعية القلب الأوربية مادته الفعَّالة ك"خط العلاج الدوائى الأول" لمرضى السكر المصابون بأمراض تصلب الشرايين، وتصنفه الجمعية الأمريكية لأمراض السكر بأنه أحد 4 أدوية يتناولهم مرضى "التصلب" أيضاً.

وأوضح استشاري أمراض السكر والغدد الصماء أن الدواء الجديد يُهرب جلوكوز الدم في البول دون أن يكون له تأثير على البنكرياس، موضحاً أنه لا يوجد أدوية مصرية تعمل على خفض مستويات السكر عبر الكلى سواه.

وتوقع "الهواري" أن يستفيد مرضى السكر من هذا الدواء للغاية، خصوصاً أنه يُطرح في الأسواق بسعر مناسب، وأرخص كثيراً من مثيله الأجنبي.​