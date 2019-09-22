ضبط 3 تجار مخدرات يغسلون 35 مليون جنيه من تجارتهم غير المشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من تشكيل عصابي ضم 3 متهمين قاموا بغسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "تشكيل عصابي ضم 3 متهمين" لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي 35مليون جنيه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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