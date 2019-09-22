أخبار مصر | برلمانية: "العين على مصر".. وإسقاطها يبقي إسرائيل "آمنة"

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وأكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، على أنه بفضل وعي الشعب المصري العظيم والتحامه وراء قياداته السياسية، لن تسقط مصر أبدًا في بحور الفوضى التي تريدها دول وأجهزة الشر ومن يعاونونهم من الخونة والمتآمرين، وأن وهؤلاء جميعًا مصيرهم الحتمي هو مزبلة التاريخ.
وفي نفس السياق، أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الدولة المصرية عرفت طريق الاستقرار والبناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عدة سنوات كانت تعيشها في ظل إضرابات وانقسامات وفوضى وبلطجة في الشارع، مؤكدًا أن الشعب عرف طريق الاستقرار والبناء ولن يرجع أبدًا للفوضى والهدم.
وأوضح وهدان، أن هناك قوى خارجية لا تريد الاستقرار لمصر، وتستخدم الجماعة الإرهابية التي تعيش قيادتها فيها كلاجئين لا يملكون إلا تنفيذ الأوامر وإشعال الفتنة في مصر، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يقظ لما يحاك ضده وما يدور حوليه ولن يستغل أبدًا من قبل تلك الجماعة.