أخبار مصر | "البيطريين" تعلن دعمها الكامل للقيادة السياسية لاستمرار مسيرة التنمية

وكما أعلنت، عن دعمها التام والكامل للقيادة السياسية، لاستمرار مسيرة التقدم والتنمية، وأنها ترفض كل محاولات زرع الفتن التي تتعرض لها البلاد في الآونة الأخيرة.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور يوسف العبد – رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربى الأفريقي الأول لفتح آفاق التصدير لأفريقيا، أن هناك شخصيات عربية وافريقية رفيعة المستوى تواصلت مع اللجنة المنظمة للمؤتمر للمشاركة الجادة والفعالة، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر دشنت موقع للمؤتمر بثلاث لغات يوجد به لوجو للشركات ويتم فتح صفحة الشركة عن طريق اللوجو لعرض جميع منتجاتها، كما تم تدشين قناة على اليوتيوب تعرض كل جديد للمؤتمر ومبادرة مصر فى قلب افريقيا، وتقوم قناة الحدث اليوم بتقديم برامج لعرض كل ما تواصلت إليه المبادرة من التفاعلات مع البلاد العربية والأفريقية التي انضمت الى مباردة مصر في قلب افريقيا ومؤتمرها، واخرها التواصل مع اكبر معرض للدواجن بالمغرب والذي طالب المشاركة بالمؤتمر وعرض خصومات للشركات المصرية التى تريد عرض منتجاتها بالمغرب، وايضا تدشين صفحة على الفيس بوك.

كما أكد أن الهدف الأول من مبادرة مصر في قلب أفريقيا ومؤتمرها هى فتح أسواق التصدير للشركات المصرية لتوفير العملة الصعبة وتنمية هذه الصناعة والمساهمة في القضاء على البطالة.

