أخبار مصر | برلماني: المصريون يقفون صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: المصريون يقفون صفًا واحدًا خلف القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم أجمع أن المصريين يقفون دائمًا صفًا واحدًا خلف قيادته الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة.

وأضاف مسعود، في تصريحات للمُحررين البرلماننين، أن سر بقاء وانتصار الدولة المصرية على جميع أعدائها هو وحدة وتكاتف المصريين وتوحد الجبهة الداخلية لمصر، مؤكدًا أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية وجهوا صفعة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية ولجميع أكاذيبها وسمومها التى بثتها عبر منصات السوشيال ميديا، وتابع النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن:"أن المصريين اختاروا طريق التنمية والبناء والاستقرار والاستمرار فى إنجاز المشروعات القومية العملاقة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر".

وأكد النائب أمين مسعود أن الحملة الخسيسة والممنهجة والقذرة من جماعة الإخوان الإرهابية ومن يساند هذه الجماعة المارقة سواء بالداخل أو الخارج لتشويه صورة مصر وقيادتها وجيشها الباسل امر مرفوض من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.

وشدد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، على هذه الحملة لن تنال أبدا من مصر وقائدها الزعيم البطل الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يحظى بشعبية كاسحة وثقة ومصداقية غير مسبوقة فى تاريخ مصر من المصريين فالشعب المصرى كله يثق ثقة كاملة وبلا حدود فى الرئيس السيسى وفى القوات المسلحة الباسلة، مُؤكدًا أن مثل هذه الحملات القذرة مكانها سلة المهملات ولن تؤثر أبدا فى العلاقة التاريخية بين الشعب المصرى والقيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة.

كما أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن،إن الشعب المصري الوطني الشريف الحر أصبح على وعي وإدراك كاملين بجميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا من المُعادين لاستقرار الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع محاولات نشر الشائعات التي تحاك ضد مصر مؤخرًا لزعزعة ثقه المواطنين في القيادة السياسية ورجال القوات المسلحة مصيرها الفشل الذريع بشهادة الجميع.