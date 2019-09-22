أخبار مصر | "57357" تحصل على الاعتماد الدولي لبرنامج الصيدلي المقيم من الجمعية الأمريكية (ASHP)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "57357" تحصل على الاعتماد الدولي لبرنامج الصيدلي المقيم من الجمعية الأمريكية (ASHP) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطبت الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، لإبلاغها بقرار الجمعية المتخذ في اجتماعها مؤخرا، والذي صوت فيه الحضور على الموافقة على اعتماد برنامج الصيدلي المقيم الدولي بمستشفى 57357 بمصر، وتم منح الاعتماد لمدة 6 سنوات، وحتى عام 2025.

وقال الدكتور الصيدلي بول أبرومايتس، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الجمعية الأمريكية لصيدلة النظام الصحي، في خطابه للمستشفى، أن ذلك جاء عقب قيام لجنة دولية من الجمعية، بالتفتيش على معايير اللجنة وتم تطبيقها، والتعديل على بعضها من قبل المستشفى بالشكل الذي يرضي اللجنة، وبذلك فقد توصلت لقرارها بناء على مراجعة شاملة لتقرير التفتيش، الذي قامت به خلال مارس 2019، وكذلك بناء على استجابة المستشفى للتفتيش ومعالجة الملاحظات، وهو ما دعا لصدور القرار من مجلس إدارة الجمعية الأمريكية، واعتماد برنامج الصيدلي المقيم حسب المعايير القياسية التي تضعها الجمعية عالميا.

وتابع أن الاعتماد يمنح وفقا للوائح الجمعية، لبرنامج الصيدلي المقيم الدولي بمجال الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى 57357، وتم إرسال شهادة الاعتماد من مكتب نائب الرئيس التنفيذي للجمعية نيابة عن مجلس إدارة الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي.

وأكد الدكتور شريف كمال، مدير الصيدلة بمستشفى سرطان الأطفال مصر 57357 على أن هذه الشهادة تأتي تأكيدا لريادة المستشفى فى مجال الصيدلة الاكلينيكية، وبذلك فهي أول مستشفى يحصل على هذا الاعتماد في أفريقيا.

وأشار إلى أن برنامج الصيدلى المقيم، يهدف إلى تطوير الممارسة الصيدلية والتعليم والتدريب الصيدلى، كما أنه من الخطوات المهمة التى تقوم بها 57357 مع برنامج pharm D لتشكيل السلم الوظيفى للصيادلة، من خلال منهج يحتوى على أهداف قياسية ومتابعة وتقييم مستمر للمهارات الشخصية والوظيفية للصيدلى، بهدف تخريج صيدلى على كفاءة عالية، ومؤهل لرعاية المريض، حيث يتخرج الصيدلى من البرنامج بعد سنة، يمر خلالها على جميع الأقسام الـ 7 الرئيسية بالصيدلية، وذلك من خلال منهج يحتوى على أهداف قياسية، ومتابعة وتقييم مستمر للمهارات الشخصية والوظيفية للصيدلى.

واستطرد، أن لجنة الجمعية الأمريكية "ASHP "، تتبع أهم الجمعيات العالمية المسئولة عن التطبيقات والقوانين والبرامج المنظمة للصيدلة الإكلينيكية، وبعد زيارتها للمستشفى، أصدرت تقريرها بتوافر 57357 كافة الإمكانيات البشرية واللوجيستية والمعايير الدولية، التى تسمح ببدء برنامج الصيدلى المقيم الدولى بمستشفى ٥٧٣٥٧، وبالفعل بدأ البرنامج عام ٢٠١٨، وتم تخريج الدفعة الأولى، وتواصل الدفعة الثانية دراستها تمهيدا لتخرجها نهاية العام الجاري، كما يجرى الاستعداد لقبول الدفعة الثالثة فى يناير المقبل.

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ويتم الآن التخطيط بالتعاون مع الجمعية لبدء السنة الثانية التخصصية، والتى تهدف الى تخريج دفعات متخصصصة من الصيادلة، مؤهلين للعمل فى تخصص محدد للوصول لدرجة استشارى فى هذا التخصص، بعد العمل فيه لمدة 5 سنوات.

كما تنظم الجمعية العالمية زيارات دورية سنوية لمتابعة الصيدلة الاكلينيكية بالمستشفى، وضمان استمرار جودة الآداء، ومطابقة الاعتماد للمواصفات، مؤكدا على خضوع قسم الصيدلة الإكلينيكة فى مستشفى 57357 للتطوير المستمر، لضمان تطابق العمل مع أعلى المواصفات القياسية العالمية فى تحضير العلاج، وضمان تقديم الخدمة بأعلى درجات الجودة.

كما شهد القسم توسعات وتطورا كبيرا، وتوفير أجهزة جديدة، ساهمت فى زيادة الدقة وسرعة الآداء وتخفيف التكدس، وتقليل قوائم الانتظار، ودعم توعية المريض وأهله، بتوصيات استخدام الدواء وتأثيراته، وإعادة تصميم الأماكن المخصصة لإعداد الجرعات الدوائية، وفقا للمعايير الدولية، لضمان جودة الهواء وسير العمل بكفاءة، وميكنة تحضير جرعات الدواء، لضمان تحضير الجرعات بطريقة آمنة ودقيقة.

ويساهم البرنامج في سد الثغرة التي يعاني منها حديثي التخرج، في عدم معرفة كيفية تطبيق معظم ما تعلموه في نطاق عملهم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سالى فكري، منسق برنامج الصيدلى المقيم الدولى فى 57357، على أن حصول الصيدلية على الاعتماد تم بعد مراجعة الممارسة الصيدلية داخل 57357، وتصميم وتطبيق برنامج الصيدلى المقيم، ومراجعة الأهداف القياسية للجمعية الأمريكية وتوافقها مع الخريجين.

وأشارت إلى أن الرعاية الصيدلانية تمثِّل المدخل المنهجي الذي يؤمن حصول المريض على الأدوية السليمة، وبالجرعات الصحيحة، وفي الوقت المناسب، وللمرض المقصود، كما تمثِّل مدخلًا للـشراكة، يكون فيها المريض محور الاهتمام، وذلك بواسطة فريق يتحمل مسئولية تناول المريض أدوية ذات فعالية وآمنة، وينجز ذلك بواسطة تحديد المشاكل المتعلقة بالأدوية وحلها ومنع تكرارها، حتى يفهم ويتحصل المريض على الهدف العلاجي المنشود لكل حالة مرضية تم علاجها.

