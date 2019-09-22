أخبار مصر | تزامنًا مع ذكرى ميلاده.. الحفل الختامي لجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزامنًا مع ذكرى ميلاده.. الحفل الختامي لجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُقام غدًا الإثنين، الحفل الختامي لجائزة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية"، تزامنًا مع ذكرى ميلاد الكاتب الكبير، وبحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتنطلق الاحتفالية بكلمة من الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وسيتم عرض فيلم تسجيلي عن مكتبة الأستاذ هيكل، ومجموعة أوراقه ومؤلفاته ومقالاته وتحقيقاته الصحفية ومتعلقاته الشخصية، وبعض الوثائق النادرة التي يتم نقلها إلى مكتبة الإسكندرية، انطلاقًا من رغبته في ضرورة استفادة الأجيال الجديدة من الباحثين والكُتاب والصحفيين والقُرّاء من مكتبته الثرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية أعلنت في أول مارس 2019 عن فتح باب التقدم للدورة الثالثة لجوائز محمد حسنين هيكل التشجيعية للعمل الصحفي على اختلاف منصاته الراسخ منها والوافد الجديد، حيث تقدم المؤسسة كل عام جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتمنح الجائزتان في ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل في الثالث والعشرين من سبتمبر كل عام ويحق التقدم لجميع الجنسيات العربية.

وتأسست مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.

وتهدف المؤسسة من خلال هذه الجوائز إلى أن تكافئ صحفيين شباب وشابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال عام 2018 على أن تكون هذه الجوائز عوناً لهم على تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من مواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.