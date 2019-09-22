أخبار مصر | وزيرة الهجرة تتدخل لاستخراج وثيقة سفر لمصري محتجز بالمستشفى ليستكمل علاجه بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تتدخل لاستخراج وثيقة سفر لمصري محتجز بالمستشفى ليستكمل علاجه بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في استجابة سريعة لطلب السيد محمود المهدي المقيم في منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، والذي تواصل مع السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال أول فيديوكونفرانس بمبادرة "اسأل واقترح لايف" فقد تم استخراج وثيقة سفر للمواطن المصري أحمد الدمنهوري، المقيم بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، مريض بالسرطان ومحتجز بالمستشفى وجواز سفره منتهي الصلاحية ويريد العودة إلى مصر لاستكمال علاجه.

وتواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالقنصل المصري بالرياض السفير إيهاب عبدالحميد، لحل أزمة المصري أحمد الدمنهوري، وتم استخراج وثيقة سفر خاصة به ليستطيع العودة لمصر لاستكمال علاجه.

يذكر أن وزيرة الهجرة قد تلقت هذه الشكوى عقب تواصلها مع السيد محمود مهدي مصري مقيم بمنطقة الجوف بالسعودية، عبر الفيديو كونفراس الذي أوضح أن المشكلة تكمن في بُعد السفارة عن منطقة الجوف في شمال المملكة، حيث إنه يشترط حضوره للسفارة لاستخراج الوثيقة البديلة للجواز المنتهي لحين تجديد جواز سفره، وهو ما كان صعب تحقيقه نظرًا لأنه يرقد بالمستشفى.

هذا وتقدمت الجالية المصرية بالجوف بالشكر للسفيرة نبيلة مكرم، معربين عن سعادتهم وامتنانهم لسرعة تدخلها من أجل حل مشكلة المريض المصري وإصدار وثيقة سفر له.