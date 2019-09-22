أخبار مصر | ننشر جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد نقابة المحامين، مؤتمرها العام السنوي برئاسة النقيب العام سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، وذلك بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري.

ويقام الافتتاح الساعة الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء أمام مجموعة فنادق هاواي، ويضم المؤتمر خمس لجان تبدأ عملها في اليوم التالي للافتتاح هي، ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومدونة السـلوك المهـني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.

جدول الأعمال: