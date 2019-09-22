أخبار مصر | "عابد": استجابة الحكومة لإنشاء مقر جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان انتصار للنظام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عابد": استجابة الحكومة لإنشاء مقر جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان انتصار للنظام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، بيانًا رسميًا توجهت فيه بالشكر والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بصفة خاصة وأيضا لشعراوي فتوح وكيل الوزارة للخدمات السيادية للاستجابة لطلب أعضاء اللجنة لزيادة الميزانية الخاصة بإنشاء المقر الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال النائب علاء عابد، في تصريحات صحفية للمُحررين البرلمانيين، إن تلك الخطوة تعد صرحًا شاهدًا وجديدًا علي تطور حقوق الإنسان الثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية وحريه الرأي والتعبير في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن كافة نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كانوا حريصين كل الحرص على أن يكون للمجلس القومى لحقوق الإنسان مقر يليق به وبدوره تجاه ملفات حقوق الإنسان فى مصر وخارجها، وتابع النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:" أن الاستجابة لمطالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يؤكد انتصار النظام المصرى والحكومة المصرية لأهداف ومبادئ وقيم حقوق الإنسان".

وتوجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الوزير محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مُؤكدا فى رسالة بعثها له حرص لجنة حقوق الإنسان على تقديم الدعم الكامل والحقيقى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حتى يقوم بدوره على أكمل وجه فى متابعة تطبيق معايير حقوق الإنسان، وكانت وزارة التخطيط قد بعثت برسالة إلى النائب علاء عابد أكدت فيها استجابت الحكومة لمطالب اللجنة بزيادة استثمارات مشروع إنشاء المقر الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان بمبالغ تعدت ال 62 مليون جنيه ليتعدى إجمالى المبلغ أكثر من 77 مليون جنيه.

واستقبل محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفد الشركة الوطنية العامة للمقاولات والتوريدات، المنفذة للمبني الجديد للمجلس، الخميس الماضي، واطلع على الخطوات الإنشائية للمبنى الجديد وذلك من خلال شرح مفصل لفريق العمل من الشركة المنفذه للمقر الجديد والذي صمم بأحدث الأساليب العلمية والعالمية من حيث تصميم المكاتب وقاعات الاجتماعات ووسائل الاتصال والتواصل مع المتعاملين مع المجلس وكذلك ربط المجلس بفروعه المختلفة بالمحافظات.