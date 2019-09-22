أخبار مصر | تفاصيل لقاء وفد "خارجية النواب" ونائب وزير الخارجية الروسي بموسكو (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل لقاء وفد "خارجية النواب" ونائب وزير الخارجية الروسي بموسكو (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الوفد البرلماني المصري المتواجد في العاصمة الروسية موسكو برئاسة النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا السفير ميخائيل بجدانوف في مقر وزارة الخارجية الروسية بحضور السفير المصري بموسكو إيهاب نصر.

من جانبه، أعرب وفد خارجية مجلس النواب المتواجد بموسكو، عن تقديره للحفاوة التي أبداها الجانب الروسي، خلال زيارته، مُؤكدًا أنها انعكاس لمكانة مصر الدولية وتقدير لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى على المستوى الدولي.

وتناول اللقاء تدعيم العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة ودعم التواصل على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، كما تطرق اللقاء أيضًا إلى مناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، كما تم التركيز بشكل خاص على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأوجه بين القاهرة وموسكو من أجل حل النزاعات العسكرية والسياسية القائمة فى هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية.

وأكد الجانبان المصري والروسي عن ثقتهم في النتائج الإيجابية التي سوف تسفر عنها قمة "روسيا – أفريقيا" في أكتوبر المقبل فى سوتشى فى ظل الرئاسة المشتركة لهذه القمة للرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين.

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ويضم وفد البرلمان المصري، عددًا من النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية وهم ": طارق الخولى أمين سر اللجنة، النائب عبدالله مبروك، النائبة سوزى رفله، النائبة ماريان عازر، النائب هشام سليم"، ومن المقرر أن يغادر الوفد البرلماني المصري العاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد عائدًا إلى القاهرة، بعد زيارة ناجحة.

وفي نفس السياق، قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن القمة التي ستعقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة "الروسية-الإفريقية" التي ستعقد في سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر المقبل، ستتناول مناقشة جميع القضايا التي تشهدها المنطقة بالإضافة إلى بحث سبل التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا، ومناقشة آليات جهود تحقيق الاستقرار والأمن وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف النائب كريم درويش، أن القمة "الروسية-الإفريقية" التي ستعقد ستكون بمشاركة لا يقل عن 40 زعيم دولة إفريقية.