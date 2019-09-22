أخبار مصر | تفاصيل تصنيع الهيئة العربية لأول قطار مصري بطابقين لاستيعاب أكبر عدد بأقل تكلفة

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رئيس سيماف: نتعاون مع 100 شركة ومصنع محلي لإنتاج عربات القطارات والمترو..و لأول مرة.. إنتاج كراسي عربات السكة الحديد محليا: أرخص من المستورد ٥٠٪ وقطارات بطابقين



تفقد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع وزير النقل والمواصلات، الفريق كامل الوزير، وسفير دولة المجر الصديقة، مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لإنتاج وتصنيع عربات القطارات والمترو والبواجي مع وفد حكومي رفيع المستوي، لتفقد خطوط الانتاج وسير العمل علي انتاج العربات الجديدة الخاصة بالسكك الحديد وشبكة مترو الأنفاق. وأكد اللواء إسماعيل النجدي، رئيس مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف"، التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن مصنعه يتعاون مع أكثر من 100 شركة ومصنع محلي للتعاون في مجال تصنيع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، سواء شركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، أو الهيئة القومية للإنتاج الحربي، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو شركات ومصانع القطاع الخاص. وشدد "النجدي"، في كلمة له على هامش زيارة وزير النقل والسفير المجري ورئيس الهيئة العربية للتصنيع للمصنع منذ قليل، أن الهدف الأساسي لمصنعه منذ تأسيسه عام 1955 هو تلبية المطالب المحلية والإقليمية في العالم العربي وافريقيا من الوحدات المتحركة من قطارات، وعربات الركاب، وتوليد القوى، والمترو، والترام، والبضاعة.



ولفت إلى أن مصنعه دائمًا ما يبذل جهوده لتقليل الاستيراد، وتعميق نسب التصنيع المحلي لزيادة القيم المضافة، وتوفير العملات الأجنية.

وأشار إلى المصنع لديه خبرات متراكمة عبر تعاونه مع كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال عربات السكك الحديدية، سواء الأمريكية أو الألمانية أو المجرية أو الفرنسية واليابانية والصينية والرومانية. وأوضح أن المصنع أنتج منذ إنشائه قرابة 25 ألف عربة، و50 ألف بوجي للأنواع المختلفة من الوحدات التي ينتجها، سواء عربات الركاب أو البضائع أو توليد القوى، ومترو الأنفاق، والترام. Advertisements