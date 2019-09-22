أخبار مصر | تفاصيل تصنيع الهيئة العربية لأول قطار مصري بطابقين لاستيعاب أكبر عدد بأقل تكلفة

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رئيس سيماف: نتعاون مع 100 شركة ومصنع محلي لإنتاج عربات القطارات والمترو..و لأول مرة.. إنتاج كراسي عربات السكة الحديد محليا: أرخص من المستورد ٥٠٪ وقطارات بطابقين
وأكد اللواء إسماعيل النجدي، رئيس مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف"، التابع للهيئة العربية للتصنيع، أن مصنعه يتعاون مع أكثر من 100 شركة ومصنع محلي للتعاون في مجال تصنيع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، سواء شركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، أو الهيئة القومية للإنتاج الحربي، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو شركات ومصانع القطاع الخاص.
وشدد "النجدي"، في كلمة له على هامش زيارة وزير النقل والسفير المجري ورئيس الهيئة العربية للتصنيع للمصنع منذ قليل، أن الهدف الأساسي لمصنعه منذ تأسيسه عام 1955 هو تلبية المطالب المحلية والإقليمية في العالم العربي وافريقيا من الوحدات المتحركة من قطارات، وعربات الركاب، وتوليد القوى، والمترو، والترام، والبضاعة.
ولفت إلى أن مصنعه دائمًا ما يبذل جهوده لتقليل الاستيراد، وتعميق نسب التصنيع المحلي لزيادة القيم المضافة، وتوفير العملات الأجنية.
وأوضح أن المصنع أنتج منذ إنشائه قرابة 25 ألف عربة، و50 ألف بوجي للأنواع المختلفة من الوحدات التي ينتجها، سواء عربات الركاب أو البضائع أو توليد القوى، ومترو الأنفاق، والترام.
وكشف المهندس سيد الدراملي، رئيس قطاع الإنتاج بمصنع قادر للصناعات المتطورة، التابع للهيئة العربية للتصنيع، عن انتهاء المصنع من تنفيذ اول كراسي محلية الصنع لعربات السكك الحديدية سواء عربات عادية أو درجة ثانية أو مطورة أو مميزة من خامات محلية بعدما كانت تستورد من الخارج.
وأضاف "الدراملي" خلال تفقد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس العربية للتصنيع ووزير النقل ومسؤولي الوزارة منذ قليل، أن تكلفة تلك الكراسي أرخص من المستورد بالنصف تقريبا.
وطالب وزير النقل، بإنتاج كراسٍ بأعلى جودة وتوفر درجات راحة عالية للمواطنين، حتى لو كان سعرها أغلى قليلا فإن الوزارة ستتحمل تلك الزيادة.
وكشف معرض الهيئة العربية للتصنيع بمصنع سيماف، عن أول قطار مصري بطابقين للركاب بجودة عالية وبأقصي درجات السلامة والراحة للركاب والهدف منه استيعاب أكبر قدر من المسافرين ونقلهم بأقل تكلفة ممكنة، وستبدأ الهيئة العربية للتصنيع فتح خطوط الإنتاج لهذه القطارات خلال الفترات المقبلة.
وأكد المهندس كامل الوزير، أن مصانع الهيئة العربية للتصنيع وورش السكك الحديد ومصانع الانتاج الحربي، قادرة علي يد حاجة مصر من العربات الخاصة بالقطارات ومترو الانفاق والبواجي إلي جانب التصنيع المشترك في بعض الأجزاء الفنية والتي ستسعي مصر بتصنيعها مستقبلا مشيدا بالتدريب العالي والمهارة التي تمتع بها عمال مصنع سيماف.