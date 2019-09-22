أخبار مصر | بعد غياب 19 عاما.. مصر تستضيف المؤتمر الدولي لعلماء المصريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غياب 19 عاما.. مصر تستضيف المؤتمر الدولي لعلماء المصريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المؤتمر الدولي لعلماء المصريات هو مؤتمر يعقد بشكل دورى كل أربع سنوات بإحدى دول العالم لمناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه علوم المصريات، فهو من أهم المؤتمرات العلمية فى مجال علم المصريات في العالم، وتستضيف مصر المؤتمر في دورته الـ 12 حيث نظمته عامي 1988م و2000 وكانتا من أهم وأنجح دوراته.

واجتمع الدكتور خالد العناني وزير الآثار باللجنتين العلمية والتنظيمية للدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات، والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 3 الى 8 نوفمبر2019، وذلك لمتابعة الترتيبات والتجهيزات النهائية للمؤتمر قبيل الافتتاح.

وأوضح أحمد عبيد المشرف العام علي مكتب وزير الآثار ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات آخر أعمال تنظيم المؤتمر وفقًا للجدول الزمني المقرر والبرنامج الخاص بمحاضرات المشاركين وكتاب ملخصات الأبحاث، ومراسم الافتتاح، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بقاعات عرض أوراق البحث التي سيتناولها المؤتمر والتي يستضيفها أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.