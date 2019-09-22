مصر | 24 سبتمبر.. استكمال إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 سبتمبر.. استكمال إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013 لجلسة 24 سبتمبر الجاري لمشاهدة الأحراز.

وكانت قد قررت المحكمة بالجلسة السابقة إعلان المتهمين في محبسهم بالحضور وتكليف النيابة بإخطار مدير قطاع السجون عن عدم إحضار المتهمين ومعرفة المتسبب في عدم إحضارهم ونقل المتهمين إلى ليمان طره للقرب من المحكمة لسرعة الفصل في القضية.

تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

وكانت قد قضت محكمة النقض برفض طعن 8 متهمين في قضية أحداث العنف، التى وقعت بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون فى يوليو 2013، والمعرفة بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، وذلك عقب عزل محمد مرسي.

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وأيدت المحكمة، الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات، لاتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية، وقضت النقض بإلغاء الغرامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في مارس 2016 حكمًا بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المؤبد من عناصر الإخوان، وعاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وعاقبت 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرمت المحكمة كل متهم مبلغ 20 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت 23 متهمًا باتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، تكدير السلم العام.

والمتهمون الحاصلون على السجن المؤبد هم: مرتضى محمد، وسمير سعد، سامح عبد العاطي، وعمر مبارك، ومحمد سعيد، وأحمد عزت، ومحمد عزوز، إبراهيم عزمي، ووأحمد وحيد، محمد وحيد، أحمد يحيى، محمد عبد الحميد، ومعتز محمد، محمد شوقى، سعد محمد.

وحسب الحكم، فإن المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عامًا هم: محمد عطية، علي نور، مندور خليفة، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات هم: حمادة أحمد، سعيد حمد، أحمد عبد الخالق، محمد هارون، ومحمد جمعة.

