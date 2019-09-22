مصر | "عندي عملاء مقدرش اتخلى عنهم".. حبس "ديلر مخدرات في النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عندي عملاء مقدرش اتخلى عنهم".. حبس "ديلر مخدرات في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم النزهة.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي بشارع جوزيف تيتو، دائرة قسم شرطة النزهة تمكنت من ضبط "م. ع"، 22 سنة، عاطل وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس المخدر وزنت 350 جراما، كمية من الحشيش المخدر وزنت 20 جراما، 880 جنيها، هاتف محمول، سلاح أبيض "نصل معدني".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، كما اعترف أنه بما ضبط بحوزته 370 جرام استروكس وحشيش بالنزهة في تحقيقات النيابة، وأنه لا يستطيع العيش دون الاتجار في المخدرات.

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وأضاف المتهم أنه له عملائه الذي لا يستطيع أن يتخلى عنهم فضلا عن كونها تجارة رابحة له يجني منها يوميا أكثر من ألف جنيه.