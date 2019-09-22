مصر | "من الحشيش" لـ"الهيروين".. حبس عاطلين لاتهامهما بترويج المخدرات بعين شمس 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من الحشيش" لـ"الهيروين".. حبس عاطلين لاتهامهما بترويج المخدرات بعين شمس 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لترويجهم المواد المخدرة على عملائهم بدائرة القسم.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبتقنين الاجرات وجمع المعلومات تم القبض عليهما وبحوزتهم 150 جرام هيروين وحشيش و95 قرصا مخدرا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكما أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تصنيع وترويج المواد المخدرة بعين شمس، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الفودو قبل ترويجه بالمنطقة.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين أنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لتصنيع المواد المخدرة، وأضافوا أنهم اتخذوا من دائرة قسم شرطة عين شمس وكرا لهم لترويج تجارتهم غير المشروعة بين عملائهم المتعاطين.

وأضافوا أنهم تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الفودو بلغت 2 كيلو، كانوا ينوون ترويجها على عملائهم من الموزعين الصغار، بالإضافة إلى استخدامهم دراجة بخارية، لتسهيل تويج المخدرات بدائرة القسم.

وكان رجال مباحث قسم شرطة عين شمس تمكنوا من ضبط كل من "أحمد.س.ح" 26 سنة، و"الحسين.م.ح" 22 سنة، سبق اتهامه في قضية "شغب"، و"محمد.أ.م" 27 سنة، أثناء استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة المتهم الأول، وبحوزتهم "كمية من مخدر الفودو وزنت 2 كيلو، كمية من مادة الكيماتين المخدر وزنت 30 جراما، زجاجة أسيتون، ومبلغ مالي".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التصنيع والاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع ومركبة "التوك توك" لتسهيل تنقلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

