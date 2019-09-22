مصر | "حشيش وترامادول".. المشدد 5 سنوات لـ "تاجري كيف" في البساتين

وأثبت التحريات السرية صحت ما جاء في البلاغ المذكور وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة للقبض عليهما، انتقلت قوة برئاسة النقيب أحمد سمير إلى مكان سكن المتهمين وبمداهمتهما وبتفتيش محل سكنهما وتفتشيهما تم ضبطهما ومعهما كميات كبيرة من مخدر الحشيش وميزان حساس ومبالغ مالية، وبتفتيش محل سكنهم تم العثور على كميات كبيرة من شرائط مخدر الترامادول.

فتم القبض عليهما وبعرضهما على النيابة أقرا بحوزتهما للمضبوطات وأنهما كانا يديران وكرا لتجارة المواد المخدرة فتم التحفظ عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البساتين، من ضبط عاطل قبل ترويج كمية من أقراص الترامادول المخدر، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البساتين، من ضبط عاطل قبل ترويج كمية من أقراص الترامادول المخدر، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، برئاسة المقدم على فيصل، رئيس مباحث القسم، تفيد قيام "عبدالواحد.م" عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة وبتقنين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على 31 قرص ترامادول، ومبلغ مالى 250 جنيها.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تحرر المحضر رقم 28396 جنح البساتين وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.